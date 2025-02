Trump diz que tarifas a Canadá e México seguirão adiante 'segundo o programado'

"As tarifas seguem adiante, pontualmente, e segundo o programado", afirmou Trump em coletiva de imprensa conjunta na Casa Branca com o presidente francês Emmanuel Macron.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (24) que as tarifas de 25% a Canadá e México, anunciadas no início de fevereiro para incentivá-los a combater a migração irregular e o tráfico de fentanil, e ficaram suspensas por um mês, "seguem adiante".

Canadá e México negociam um acordo para evitar as tarifas aduaneiras com seu parceiro no tratado de livre-comércio T-MEC antes da terça-feira da semana que vem, quando expira o prazo de um mês dado por Trump para encontrar uma solução.