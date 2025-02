Tarifas de Trump abalam centro industrial da China

No coração industrial da China, o empresário Andy Xiao está preocupado com sua fábrica, já sob pressão das novas tarifas impostas por Donald Trump.

Este modelo de negócios a torna vulnerável a quedas nas exportações, uma possibilidade mais presente do que nunca com as medidas de Trump.

Muitos fornecedores chineses de Dongguan, onde muitos exportadores de roupas estão sediados, transferiram a produção para o Sudeste Asiático nos últimos anos para reduzir custos e evitar as tarifas "made in China".

Estas empresas construíram seu sucesso com base no fato de que pacotes no valor de US$ 800 (R$ 4.558 na cotação atual) ou menos podem entrar nos EUA sem impostos.

Agora elas estão na mira de Trump, que também quer impor tarifas adicionais de 10% sobre estes produtos.

Por enquanto, as importações continuam como de costume, enquanto as autoridades americanas implementam as medidas logísticas necessárias para taxar este fluxo de mercadorias.