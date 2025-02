SpaceX prepara para sexta-feira novo voo de teste do Starship

A empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk, prepara o próximo voo de teste do Starship para sexta-feira (24), após o megafoguete explodir sobre o Caribe em sua tentativa anterior.

Este será o oitavo voo de teste do Starship, o maior e mais poderoso foguete já construído, que a SpaceX transmitirá ao vivo.

A Administração Federal de Aviação (FAA) proibiu o Starship de voar após seu lançamento em 16 de janeiro terminar com a parte superior desintegrada sobre as ilhas Turcas e Caicos, no Caribe.

De acordo com o procedimento padrão, a SpaceX ainda precisa concluir sua "investigação de falhas", que deve ser aprovada pela FAA, ou alternativamente, pode solicitar um novo voo sem ter finalizado o relatório.

A FAA não respondeu imediatamente sobre o status dessa investigação.