Secretário-geral da ONU está preocupado com aumento da violência na Cisjordânia

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, afirmou nesta segunda-feira que está "preocupado" com o "aumento da violência" na Cisjordânia e com "os apelos de anexação", depois que Israel anunciou a ampliação de suas operações no território palestino.

"Estou gravemente preocupado com o aumento da violência e outras violações cometidas na Cisjordânia ocupada pelos colonos israelenses, assim como com os apelos de anexação", declarou Guterres ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra.