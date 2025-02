Presidente do Olympique de Marselha recua e diz que "não há corrupção" no futebol francês

"Quero expressar que não há corrupção no futebol francês", admitiu o presidente do Olympique de Marselha, Pablo Longoria, em entrevista à AFP nesta segunda-feira (24), garantindo que "lamenta" ter usado esse termo. "As formas não eram adequadas e lamento essa palavra", declarou o espanhol sobre as suas declarações controversas após a derrota da sua equipe por 3 a 0 na visita ao Auxerre, que, segundo Longoria, se deveu a "muitas decisões dos árbitros nas quais acredito que o Marselha foi desfavorecido".

Furiosos com a arbitragem de Jérémy Stinat durante a partida em Auxerre, os dirigentes do Marselha falaram no sábado de uma arbitragem "escandalosa" ou "vergonhosa".

"Que fique bem claro o que diz Pablo Longoria: Isto é autêntica corrupção!", disparou o presidente do Marselha, visivelmente furioso, nos corredores do estádio Abbé-Deschamps. "Sou muito autocrítico comigo mesmo, não posso aceitar passar esse tipo de imagem. Um presidente de clube não pode se comportar assim. Nada justifica os modos e não estou feliz comigo mesmo", declarou Pablo Longoria à AFP. "Todos me explicaram o significado da palavra 'corrupção' em francês, porque em espanhol (sua língua materna) tem um significado mais amplo. Atenção, não quero justificar nada com isso. Mas nunca pensei em algo como pagamentos em dinheiro ou transações financeiras, nunca me permitiria algo assim", acrescentou.