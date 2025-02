Papa segue em "estado crítico", diz Vaticano

Líder da Igreja Católica está internado há mais de uma semana em Roma. Segundo o Vaticano, Francisco precisou de transfusão de sangue e teve crise respiratóriaO papa Francisco, que está hospitalizado há mais de uma semana na Policlínica Gemelli, em Roma, continua em estado "crítico" após ter sofrido neste sábado (22/02) uma crise respiratória. Segundo o último boletim médico divulgado pelo Vaticano, Francisco também apresenta trombocitopenia, uma redução do número de plaquetas no sangue, devido a uma anemia que exigiu transfusões. "O estado do Santo Padre continua sendo crítico, razão pela qual, como foi explicado ontem, o papa não está fora de perigo. Nesta manhã, o papa Francisco sofreu uma crise respiratória asmática prolongada, que também exigiu a aplicação de oxigênio de alto fluxo", afirmou o comunicado divulgado pelo Vaticano. "Os exames de sangue realizados hoje também revelaram trombocitopenia (número de plaquetas no sangue abaixo do normal), associada à anemia, o que exigiu a administração de transfusões de sangue", acrescentou a nota. Ainda segundo o Vaticano, Francisco "passou o dia sentado na poltrona, embora com mais desconforto do que ontem". "Nesse momento, o prognóstico é reservado", completou o boletim médico divulgado neste sábado. O papa permanecerá no hospital pelo menos durante essa próxima semana, até que esteja curado da pneumonia bilateral e possa continuar o tratamento em sua residência em Santa Marta, mas "isso levará tempo”, segundo disse Sergio Alfieri, chefe de cirurgia da Policlínica Gemelli e que operou Francisco em ocasiões anteriores, em uma entrevista coletiva na sexta-feira. O pontífice de 88 anos foi hospitalizado na sexta-feira da semana passada devido a problemas respiratórios, que resultaram ser uma bronquite causada por uma infecção polimicrobiana que derivou em uma pneumonia bilateral. Jps (EFE, ots)