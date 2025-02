Papa Francisco, em 'estado crítico', teve uma 'boa noite', anuncia Vaticano

Saúde do Papa Francisco preocupa fiéis / Crédito: Filippo Monteforte/AFP

O papa Francisco, 88 anos, hospitalizado em estado crítico devido a uma pneumonia nos dois pulmões, passou uma boa noite e descansa, informou o Vaticano na manhã desta segunda-feira, 24. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp "A noite transcorreu bem, o papa dormiu e descansa", afirma o comunicado divulgado pelo Vaticano no 11º dia de sua hospitalização, a mais longa desde sua eleição em 2013.

O pontífice argentino segue em "estado crítico", com pneumonia nos dois pulmões, e continua recebendo oxigênio de alto fluxo, segundo o boletim médico mais recente, publicado na noite de domingo.

"A complexidade do quadro clínico e o tempo necessário para que as terapias farmacológicas façam efeito obrigam a manter a prudência sobre o prognóstico", afirmou o boletim médico. Embora o quadro de anemia tenha melhorado e a trombocitopenia - diminuição do número de plaquetas no sangue - permaneça estável graças às transfusões de sangue realizadas no sábado, "alguns exames de sangue mostram uma insuficiência renal inicial leve, atualmente sob controle", afirmaram os médicos.