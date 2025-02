México propõe que EUA e Canadá investiguem toda a rede do fentanil

México, Estados Unidos e Canadá devem investigar toda a cadeia do fentanil, desde sua produção até sua venda clandestina aos consumidores americanos, propôs a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nesta segunda-feira (24).

Questionada sobre as constantes reclamações do presidente americano, Donald Trump, sobre o tráfico dessa droga letal, a presidente disse que as agências de inteligência devem ser usadas para determinar a rota que essa substância segue.