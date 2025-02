Macron espera ter 'convencido' Trump de livrar UE das tarifas

Algumas já estão em vigor, como as impostas à China, e outras foram adiadas, como as anunciadas a canadenses e mexicanos ou sobre produtos específicos como aço e alumínio.

Donald Trump critica especialmente o nível do imposto sobre o valor agregado (IVA) pego pelos consumidores nos países europeus. Ele o comparou com uma tarifa aduaneira adicional sobre os produtos americanos.

As negociações continuam "entre nossos ministros, nossas equipes, para esclarecer os temas que necessitam ser esclarecidos" a nível comercial, acrescentou.

"Nosso desejo é que haja uma concorrência justa", uma concorrência "equitativa" entre "nossas indústrias", "um comércio mais fluido e ainda mais investimentos" em ambos os lados do Atlântico, declarou Macron em coletiva de imprensa conjunta na Casa Branca.

"O IVA [de 20% na França] não é uma tarifa", frisou. "Realmente não é hora de aumentar as tarifas", continuou. "Por quê? Porque o urgente é aumentar nossos gastos com defesa e segurança. Como esperam que façamos isso se estamos no meio de uma guerra comercial?"

Macron também assinalou ter dito a Trump que os Estados Unidos não têm condições de travar "uma guerra comercial contra China e Europa ao mesmo tempo".

