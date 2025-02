EUA vetará qualquer emenda a seu projeto de resolução sobre Ucrânia na ONU

Os Estados Unidos vetarão qualquer emenda ao seu projeto de resolução da ONU que pede o fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, disse nesta segunda-feira (24) um funcionário americano antes de uma votação prevista para mais tarde.

"Vamos vetar uma emenda russa se nos for submetida no Conselho de Segurança, vetaremos as emendas europeias se forem submetidas no Conselho de Segurança", disse um funcionário do Departamento de Estado, que pediu anonimato.