Conflito no leste da RDC matou mais de 7.000 pessoas desde janeiro, diz premier

O conflito na República Democrática do Congo matou mais de 7.000 pessoas desde janeiro, muitas delas civis, disse a primeira-ministra congolesa nesta segunda-feira (24) em Genebra.

O grupo armado M23, apoiado por Ruanda, tomou grandes áreas do leste da RDC, ricas em minerais, nas últimas semanas, incluindo as cidades de Goma e Bukavu, capitais das províncias de Kivu do Norte e Kivu do Sul.