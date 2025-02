Com Liverpool disparado na liderança, Premier League chega à 27ª rodada

Depois da vitória do Liverpool sobre o Manchester City (2-0) e da derrota do Arsenal para o West Ham (1-0), a 27ª rodada, no meio da semana, se inicia com uma diferença de onze pontos entre o líder e segundo colocado.

O fim de semana parecia que iria aumentar a emoção no campeonato: os 'Gunners' recebiam os 'Hammers' no Emirates Stadium no sábado e poderiam ficar a cinco pontos dos 'Reds', para que estes entrassem em campo no Etihad Stadium sob pressão contra o City, seu algoz durante os anos de Jürgen Klopp na luta pelo campeonato.