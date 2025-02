Colapso de ponte deixa um morto e 3 feridos na Coreia do Sul

Pelo menos uma pessoa morreu e acredita-se que outras três ficaram gravemente feridos depois que uma ponte colapsou em um canteiro de obras de uma via expressa na Coreia do Sul nesta terça-feira (25, data local), informaram as autoridades.

"Pelo menos uma pessoa foi confirmada morta", informou à AFP um funcionário do Ministério do Interior sul-coreano. "Acredita-se que cerca de três estejam gravemente feridas. Estão sendo levadas para hospitais", acrescentou.