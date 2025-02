Autoridades talibãs anunciam prisão de dois britânicos e uma sino-americana

As autoridades do Talibã anunciaram, na tarde desta segunda-feira (24), que prenderam dois cidadãos britânicos e uma sino-americana, logo após uma mulher britânica ter exigido a libertação de seus pais septuagenários.

"Baseando-se em certas considerações, as autoridades prenderam quatro pessoas: dois cidadãos britânicos com documentos afegãos, uma pessoa de nacionalidade chinesa e americana e seu tradutor”, disse à AFP o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Abdul Mateen Qani.