Atlético de Madrid 'tem a melhor defesa' e atacantes 'incríveis', diz Flick

O técnico alemão do Barcelona, Hansi Flick, elogiou nesta segunda-feira (24) o Atlético de Madrid, a quem enfrentará na terça às 17h30 (horário de Brasília) no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, em Montjuic.

"É um grande time, investiu muito, tem a melhor defesa e ataque, jogadores incríveis. Será um jogo difícil", declarou Flick na coletiva de imprensa antes do confronto.