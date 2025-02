Apple anuncia investimentos de US$ 500 bi nos EUA em quatro anos

A Apple anunciou que investirá mais de 500 bilhões de dólares (2,85 trilhões de reais) nos Estados Unidos nos próximos quatro anos e criará 20.000 empregos, após o chamado do presidente Donald Trump para que as empresas voltem a produzir no país.

"A Apple anunciou hoje o maior compromisso de sua história em termos de investimentos e gastos, com planos acima de 500 bilhões de dólares nos próximos quatro anos", anunciou a gigante da tecnologia em um comunicado nesta segunda-feira.