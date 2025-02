Agressor do Memorial do Holocausto compartilha ideologia do EI, diz MP alemão

O suspeito que feriu um turista espanhol em um ataque com faca no Memorial do Holocausto de Berlim na sexta-feira à noite compartilha a ideologia do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), disse o Ministério Público Federal alemão nesta segunda-feira (24).

O suposto agressor, um refugiado sírio de 19 anos identificado como Wassim AI M., "agiu com base em uma convicção islamista radical e antissemita" e "contra a sociedade liberal alemã", disse o MP em um comunicado.