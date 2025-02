Acompanhe o resultado das eleições na Alemanha

A aliança conservadora de oposição CDU/CSU, do candidato Friedrich Merz, lidera a corrida, à frente da ultradireitista AfD. O SPD, do chanceler federal, Olaf Scholz, tem a terceira colocação, à frente do Partido Verde.Realizadas a cada quatro anos na Alemanha, as próximas eleições federais estavam previstas para setembro de 2025. Entretanto, a votação foi antecipada para este domingo (23/02). O colapso em novembro passado da coalizão de governo do chanceler federal alemão, Olaf Scholz, acarretou a dissolução do Parlamento e a convocação de um novo pleito. O bloco formado pela União Democrata Cristã (CDU) e seu partido irmão bávaro União Social Cristã (CSU) lidera a votação na Alemanha, confirmando o favoritismo do oposicionista Friedrich Merz, líder da CDU e candidato da aliança conservadora ao governo da Alemanha, a se tornar o novo chanceler federal do país. O atual chefe de governo, Scholz, tem chance reduzida de conseguir se reeleger, já que seu Partido Social-Democrata (SPD) vem em terceiro lugar, atrás dos ultradireitistas da Alternativa para a Alemanha (AfD); seguido pelo Partido Verde. Confira os resultados da apuração: Veja a votação dos partidos por faixa etária: Confira abaixo a possível distribuição das cadeiras do Bundestag, câmara baixa do Parlamento alemão: