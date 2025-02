Servidores dos EUA devem falar ao governo atividades da semana de trabalho ou serão demitidos

Funcionários federais dos Estados Unidos têm 48 horas para explicar ao governo o que realizaram na última semana, caso contrário serão demitidos. A novidade foi anunciada neste sábado, 22, pelo bilionário Elon Musk, no comando do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) do país; ele afirma estar seguindo ordens diretas do presidente Donald Trump.

"Todos os funcionários federais em breve receberão um e-mail para entender o que eles fizeram na semana passada", publicou Musk no X, antigo Twitter, rede social da qual é proprietário. "A falta de resposta será considerada como uma renúncia", completou.