Robin van Persie é o novo treinador do Feyenoord

O maior artilheiro da história da seleção holandesa (50 gols em 102 jogos), de 41 anos, assinou contrato até junho de 2027. Ele substitui assim o dinamarquês Brian Priske, demitido no início do mês.

O Feyenoord anunciou neste domingo (23) a chegada do seu novo técnico, o ex-jogador Robin van Persie, que deixa imediatamente o comando do Heerenveen, onde desde o início desta temporada ocupava o cargo de treinador na elite do futebol pela primeira vez em sua carreira.

O clube de Roterdã ocupa a terceira posição do campeonato holandês, 11 pontos atrás do líder Ajax.

Depois de ter jogado no Feyenoord, Arsenal, Manchester United e Fenerbahçe, Van Persie iniciou a sua carreira de treinador nas categorias de base do Feyenoord, e comandou a equipe Sub-18 até o final da temporada passada, antes de assumir o comando do SC Heerenveen, atualmente 9º colocado do campeonato.

