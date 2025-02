O papa Francisco, em estado "crítico" por uma pneumonia bilateral, "passou uma noite tranquila" no hospital, informou o Vaticano neste domingo (23), e continua o tratamento "com confiança".

BEIRUTE:

Líder do Hezbollah promete continuar a luta contra Israel

O líder do movimento islamista libanês Hezbollah prometeu, neste domingo (23), continuar a luta contra Israel, durante o funeral, em Beirute, de seu antecessor Hassan Nasrallah, morto em um bombardeio israelense.

=== RÚSSIA UCRÂNIA ===

MOSCOU:

Rússia considera diálogo entre Putin e Trump 'promissor'

O Kremlin afirmou neste domingo (23) que considera "promissor" o diálogo entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, na véspera do terceiro aniversário da operação russa na Ucrânia, enquanto o presidente americano se mostra cada vez mais hostil a Kiev.

=== ALEMANHA ELEIÇÕES ===

BERLIM:

Alemanha vota sob pressão da extrema direita e de Trump

Os alemães comparecem às urnas neste domingo (23) para eleições parlamentares nas quais a oposição conservadora é a grande favorita, após uma campanha abalada pelo retorno de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos e pela ascensão da extrema direita.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Musk diz que funcionários federais devem explicar seu trabalho ou serão demitidos

Elon Musk, o bilionário conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no sábado (22) que todos os funcionários públicos federais devem apresentar uma prestação de contas de sua semana de trabalho ou, caso contrário, perderão seus empregos.

-- ÁFRICA

NAIRÓBI:

Paramilitares sudaneses e aliados anunciam acordo para estabelecer governo paralelo

As Forças de Apoio Rápido (FAR) do Sudão e uma coalizão de grupos políticos e armados assinaram uma carta fundacional para estabelecer um governo paralelo no país, devastado pela guerra, informaram várias fontes neste domingo (23).

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- TÊNIS

