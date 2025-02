Paramilitares sudaneses e aliados anunciam acordo para estabelecer governo paralelo

As Forças de Apoio Rápido (FAR) do Sudão e uma coalizão de grupos políticos e armados assinaram uma carta fundacional para estabelecer um governo paralelo no país, devastado pela guerra, informaram várias fontes neste domingo (23). "Está feito", declarou à AFP uma fonte próxima aos organizadores da cerimônia de assinatura, que aconteceu a portas fechadas durante a noite em Nairóbi, capital do Quênia.

O Sudão é cenário de uma guerra desde abril de 2023 que envolve os paramilitares das FAR, liderados pelo general Mohamed Hamdan Daglo, e o exército, com o general Abdel Fatah al Burhan à frente, que governa de fato o país, um dos mais pobres do mundo.

Os signatários do documento, consultado pela AFP, afirmam que pretendem criar um "governo de paz e unidade" nas áreas controladas pelos rebeldes no Sudão. Também se comprometem a "construir um estado laico, democrático, descentralizado, baseado na liberdade, igualdade e justiça" sem preconceitos "culturais, étnicos, religiosos ou regionais". O documento não especifica onde ficaria a sede do governo, mas afirma que seu objetivo será acabar com a guerra e garantir o acesso à ajuda humanitária sem obstáculos.