Leipzig tropeça contra Heidenheim (2-2) e cede quarto lugar ao Freiburg

Em desvantagem no placar antes dos 15 minutos de jogo, os jogadores comandados pelo técnico Marco Rose salvaram um ponto com gols do belga Loïs Openda (45'+2) e do esloveno Benjamin Cesko (63'), mas na última meia hora não conseguiram marcar o tão esperado gol da vitória diante do 16º colocado.

Com 38 pontos, o Leipzig cai para a sexta colocação no Campeonato Alemão, com os mesmos pontos do Mainz, que o supera no saldo de gols (13 contra 7), e um ponto atrás do Freiburg (39 pontos), que goleou o Werder Bremen por 5 a 0 na sexta-feira.