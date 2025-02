Homem é ferido em ataque no Memorial do Holocausto em Berlim

Turista espanhol de 30 anos foi esfaqueado quando visitava monumento. Suspeito é refugiado sírio de 19 anos que, segundo investigadores, "falava há semanas em matar judeus".Um turista espanhol de 30 anos ficou gravemente ferido ao ser esfaqueado na noite desta sexta-feira (21/02) quando visitava o Memorial do Holocausto em Berlim, na Alemanha. A vítima, cuja vida não corre risco, teria sido atacada aparentemente sem razão conhecida, na altura do pescoço. O autor do ataque fugiu, de acordo com testemunhas. Após algumas horas, a polícia prendeu um suspeito, que é um cidadão da Síria de 19 anos, que mora em um abrigo para refugiados na cidade de Leipzig, no leste alemão. Identificado como Wassim al M., ele entrou na Alemanha como menor de idade em 2023 e que tem status legal de refugiado. A prisão ocorreu três horas depois do incidente, quando o homem apontado como autor do ataque voltou ao local do crime, e a polícia viu que ele tinha vestígios de sangue nas mãos. Ele não tinha documento de identidade e foi preso sem resistência. "Por volta das 18 horas, um homem foi gravemente ferido entre os blocos de concreto do monumento aos judeus assassinados na Europa. O homem ferido foi levado a um hospital, e equipes de emergência estão atendendo as pessoas que testemunharam o incidente”, disse a polícia de Berlim no X. Suspeito falava em "matar judeus" O memorial fica no coração de Berlim, próximo ao icônico Portão de Brandemburgo e às embaixadas dos Estados Unidos e da França. De acordo com o jornal Der Tagesspiegel, uma faca foi encontrada perto do monumento. O suspeito "vinha planejando há várias semanas matar judeus" e "foi nesse contexto que ele escolheu o local" para o ataque, disse uma declaração da polícia e dos promotores, que aludiram a um possível "motivo religioso" para o ato. Durante sua prisão, o suspeito "tinha em sua mochila um tapete de oração, um Alcorão, um pedaço de papel com versos do Alcorão datados do dia anterior e a suposta arma do crime, sugerindo uma motivação religiosa", afirmou a mesma fonte. O ato foi "relacionado ao conflito no Oriente Médio", acrescentaram a polícia e os promotores. O ataque ocorreu dois dias antes das eleições gerais no país, que já está tenso após uma série de ataques fatais nas últimas semanas, cujos suspeitos são imigrantes. Série de ataques Há pouco mais de uma semana, um solicitante de asilo do Afeganistão foi preso como suspeito de jogar seu carro contra uma passeata em Munique. O ataque deixou duas mortas e dezenas de feridos. Um esfaqueamento na cidade de Aschaffenburg, sul da Alemanha, em que duas pessoas foram mortas, incluindo um bebê, foi atribuído a outro imigrante afegão. O atentado levou o bloco conservador CDU/CSU a quebrar o tabu de aceitar votos da ultradireitista AfD para aprovar no Parlamento uma moção que reprime a imigração. Em dezembro, um homem saudita que vive na Alemanha há anos, e cujas publicações nas mídias sociais indicavam que ele simpatizava com o AfD, foi preso após atropelar uma multidão em um mercado de Natal em Magdeburg, matando seis e ferindo centenas. md (DPA, ots)