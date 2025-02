Hamas liberta mais seis reféns israelenses

Grupo libertou os últimos seis reféns israelenses vivos previstos para serem soltos na primeira fase do cessar-fogo iniciado em janeiro. Após erro, família diz que novo corpo entregue é de Shiri Bibas.O Hamas libertou neste sábado (22/02) os seis últimos reféns israelenses previstos para libertação sob a primeira fase do cessar-fogo iniciado em 29 de janeiro. Em contrapartida, foi prevista a soltura de 620 prisioneiros palestinos por Israel. Em uma cerimônia no centro de Gaza, foram entregues a funcionários da Cruz Vermelha três jovens reféns israelenses que foram capturados durante o ataque de 7 de outubro de 2023,. Eles são Omer Shem Tov, 22 anos, Omer Wenkert, 23 anos, e Eliya Cohen, 27 anos, todos os três sequestrados no festival de música Nova. Eles apareceram vestidos de caqui e em aparente boa saúde durante a entrega, que foi transmitida ao vivo por vários meios de comunicação. Cerimônia O Hamas os libertou em uma cerimônia no campo de refugiados de Nuseirat, na presença de dezenas de milicianos palestinos armados e mascarados, que os levaram a um palco de onde eles acenaram para o público enquanto seguravam documentos entregues a eles pelo grupo islâmico. Pouco depois de entrarem nos veículos da Cruz Vermelha, o Exército israelense informou que eles estavam a caminho do ponto de entrega para suas tropas dentro de Gaza e explicou que estava pronto para receber o sexto refém, o beduíno Hisham al-Sayed, de 37 anos, refém de uma década em Gaza. A libertação dos três jovens ocorreu horas depois de o Hamas ter libertado mais dois reféns em Rafah, no sul de Gaza. A entrega de Tal Shoham, 40 anos, e Avera Mengistu, 39 anos, a representantes da Cruz Vermelha ocorreu na passagem de Rafah, na fronteira do território palestino com o Egito. Shoham foi levado da comunidade de Kibbutz Beeri durante o ataque terrorista liderado pelo Hamas contra Israel em outubro de 2023. Mengistu estava preso em Gaza desde que entrou no território, há cerca de uma década. Espera-se que os outros quatro reféns sejam libertados ainda neste sábado, em cerimônia a ser realizada em Nuseirat, no centro de Gaza. Militantes islamistas escoltaram os reféns israelenses Tal Shoham e Averu Mengistu até um palco em Rafah, no sul de Gaza. Shoham foi obrigado a discursar para a multidão, ladeado por combatentes armados e mascarados vestidos de preto, antes que os dois homens fossem entregues à Cruz Vermelha, que os levou embora em um comboio. As forças de segurança israelenses assumiram a custódia dos homens e os levaram de volta ao território israelense, segundo os militares. Por último, um sexto refém, que se acredita ser Hisham al-Sayed, 37 anos, também foi posteriormente entregue à Cruz Vermelha, segundo informações de militares israelenses. Sayed, um muçulmano beduíno, e Mengistu, um judeu etíope, foram capturados em Gaza há cerca de uma década, depois de terem entrado no território individualmente por vontade própria. Família confirma recebimento de corpo de Shiri A entrega dos reféns ocorre em meio a dois dias tensos em Israel, que chegaram ao fim quando a família de outra refém, Shiri Bibas, confirmou, também neste sábado, ter finalmente recebido seus restos mortais após um erro do Hamas. Bibas e seus dois filhos pequenos - Ariel, de 4 anos, e Kfir, 8 meses, quando foram sequestrados - se tornaram símbolos do sofrimento dos reféns israelenses desde o início da guerra em Gaza. A família de Shiri Bibas confirmou que um novo corpo entregue pelo Hamas na sexta-feira foi indentificado como sendo dela. Na quinta-feira, Israel acusou o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo quando entregou um corpo erroneamente identificado como de Shiri. Momentos depois, o grupo islamista admitiu que poderia ter havido uma troca de corpos no momento do resgate de restos mortais das vítimas de um bombardeio israelense em Gaza. Israel pretende libertar ainda neste sábado 620 prisioneiros e detidos palestinos, entre eles Nadel Barghouti, o detento que está há mais tempo na prisão no país (45 anos), e 24 mulheres e crianças da Faixa de Gaza. md (AFP, Reuters)