Funeral de Shiri Bibas e de seus dois filhos, Ariel e Kfir, será na quarta-feira

Shiri Bibas e seus dois filhos, Ariel e Kfir, símbolos em Israel da tragédia dos reféns do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, serão sepultados na próxima quarta-feira (26), informaram seus familiares, que anunciaram também que os três poderão ser homenageados durante um cortejo fúnebre.

Mas, devido às demonstrações de apoio recebidas "de todo Israel e do mundo inteiro", o itinerário "da procissão fúnebre será público para quem quiser acompanhar nossos entes queridos", acrescenta o texto.

Shiri Bibas e seus dois filhos, Ariel e Kfir, que tinham respectivamente 4 anos e 8 meses e meio quando foram sequestrados no kibutz de Nir Oz em 7 de outubro de 2023, tornaram-se o símbolo do ataque do Hamas a Israel e da mobilização pela libertação dos reféns.

O Hamas entregou, na quinta e sexta-feira, os corpos dos irmãos Bibas e de sua mãe, conforme o acordo com Israel, que prevê, em troca, a libertação de prisioneiros palestinos no âmbito da frágil trégua em vigor desde 19 de janeiro, após mais de 15 meses de uma guerra que devastou a Faixa de Gaza.