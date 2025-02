Alemanha: partido conservador vence eleição e extrema direita avança, aponta boca de urna

Os eleitores alemães foram às urnas neste domingo, 23, para escolher os novos membros do Bundestag, a câmara baixa do Parlamento. São eles que definirão o próximo chanceler do país.

Na pesquisas de boca de urna da ARD, o CDU/CSU, com o líder Friedrich Merz do União Democrata Cristã (CDU), vence com 29% dos votos. Em segundo lugar está o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), liderado por Alice Weidel, com 19,5%. É o melhor resultado para a extrema direita alemã desde a Segunda Guerra Mundial.