Um morto e dois policiais feridos em ataque 'terrorista' no leste da França

De acordo com relatos obtidos pela AFP, o agressor gritou "Allah Akbar" ("Deus é o maior", em árabe) várias vezes durante o incidente, ocorrido na cidade de Mulhouse, e ao ser detido pelas forças de segurança.

Um homem de 37 anos fichado por risco de "terrorismo" é suspeito de matar uma pessoa e de ferir pelo menos três policiais durante um ataque com faca no leste da França neste sábado (22).

Segundo a promotoria de Mulhouse, o autor do ataque usou uma faca para agredir as vítimas, incluindo um português de 69 anos, que morreu.

Nascido na Argélia, ele se encontrava sob vigilância judicial e em prisão domiciliar, segundo fontes sindicais, e também estava obrigado a deixar a França.

Um dos policiais com ferimentos graves foi atingido na "carótida" e outro "no tórax", detalhou. No total, cinco agentes de segurança acabaram feridos.

Os fatos ocorreram pouco antes das 16h locais (11h de Brasília), durante uma manifestação de apoio à República Democrática do Congo, alvo de uma ofensiva do movimento armado M23, apoiado pelo Exército de Ruanda.