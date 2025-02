Um morto e dois policiais feridos em ataque com faca no leste da França

Uma pessoa morreu e dois policiais ficaram gravemente feridos em um ataque com faca no leste da França durante um protesto neste sábado (22), informaram as autoridades.

Outros três policiais municipais ficaram levemente feridos no ataque na cidade de Mulhouse, supostamente cometido por um homem de 37 anos que está em uma lista de vigilância de prevenção do terrorismo, declarou o promotor Nicolas Heitz à AFP.