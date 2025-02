Torino vence e complica ainda mais a situação do Milan

Uma falha do goleiro francês Mike Maignan permitiu que o time de Turim abrisse o placar, num gol contra de Malick Thiaw, aos 5 minutos.

Nada parece dar certo para o Milan: quatro dias depois da eliminação no playoff da Liga dos Campeões diante do Feyenoord, a equipe lombarda perdeu por 2 a 1 na visita ao Torino (11º), neste sábado, pela 26ª rodada da Serie A.

O goleiro do Torino, Vanja Milinkovic-Savic, defendeu um pênalti de Christian Pulisic e o Milan conseguiu empatar aos 74 minutos por meio do holandês Tijjani Reijnders.

Mas a alegria do Milan durou pouco, já que o lituano Gvidas Gineitis marcou para o Torino dois minutos depois, fechando o placar.

O Milan continua estagnado no sétimo lugar, a seis da quarta posição, que classifica para a Liga dos Campeões e no momento é ocupada provisoriamente pela Lazio, apesar de ter decepcionado com o empate em 0 a 0 na visita ao penúltimo colocado, o Unione Venezia.

Na parte inferior da tabela, a novidade foi a saída do Parma (17º) da zona de rebaixamento graças à vitória por 2 a 0 sobre o Bologna (8º).