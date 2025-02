ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Hamas liberta mais seis reféns israelenses no âmbito de acordo de trégua em Gaza

O Hamas libertou, neste sábado (22), seis reféns mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza, no âmbito da primeira fase de uma frágil trégua em vigor desde 19 de janeiro entre o movimento islamista palestino e Israel.

Hamas liberta mais seis reféns israelenses no âmbito de acordo de trégua em Gaza

Após erro, família da refém israelense Shiri Bibas confirma entrega do corpo

A família de Shiri Bibas confirmou neste sábado (22) a entrega ao governo de Israel do corpo da refém de origem argentina, cujo cadáver não havia sido devolvido na quinta-feira com os de seus filhos, Ariel e Kfir, também sequestrados pelo Hamas.

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

NAÇÕES UNIDAS:

EUA propõe resolução na ONU sobre Ucrânia sem mencionar integridade territorial

Com o desejo de obter um fim rápido para o conflito na Ucrânia, os Estados Unidos propuseram um projeto de resolução na Assembleia Geral da ONU que não menciona o respeito à integridade territorial do país europeu, após um novo ataque do presidente americano, Donald Trump, contra seu homólogo Volodimir Zelensky.

=== PAPA SAÚDE ===

VATICANO:

Papa Francisco inicia segunda semana de internação e não pronunciará o Angelus

O papa Francisco inicia neste sábado (22) a segunda semana de hospitalização para tratar uma pneumonia bilateral e não pronunciará o Angelus no domingo, mas dois cardeais influentes expressaram otimismo sobre a recuperação do pontífice e minimizaram as especulações sobre uma renúncia.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

BERLIM:

Alemanha em clima de tensão na véspera de eleições cruciais para a Europa

A Alemanha vive neste sábado (22) o último dia de campanha antes das eleições gerais cruciais para a União Europeia (UE), nas quais a oposição conservadora é considerada favorita, apesar do resultado recorde previsto para a extrema direita.

BERLIM:

Suspeito de ferir turista espanhol em ataque em Berlim queria 'matar judeus'

O sírio que foi preso na sexta-feira por suspeita de ferir um turista espanhol durante um ataque no Memorial do Holocausto em Berlim queria "matar judeus", informaram a polícia e o Ministério Público neste sábado (22), véspera das eleições gerais na Alemanha.

=== ECONOMIA ===

PARIS:

França continua tentando bloquear acordo UE-Mercosul, diz Macron

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou neste sábado (22) em Paris que continua buscando "uma minoria de bloqueio" dentro da União Europeia (UE) contra o acordo comercial com o Mercosul.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- TÊNIS

