Macron pedirá a Trump que evite prejudicar aliados com tarifas

"Vou explicar que, entre aliados, não se faz sofrer com tarifas", declarou Macron durante uma visita ao Salão da Agricultura em Paris, antes de uma reunião com Trump na segunda-feira em Washington.

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou neste sábado (22) que pedirá a seu homólogo americano, Donald Trump, que evite fazer "sofrer" os aliados com a imposição de novas tarifas sobre os seus produtos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente americano ameaçou a União Europeia e outros parceiros comerciais com a imposição de tarifas de importação generalizadas e já chamou de "absolutamente brutal" a política econômica do bloco com o seu país.