Lille vence Monaco (2-1) e sobe para 3º na Ligue 1

O Lille derrotou o Monaco neste sábado (22) por 2 a 1, no estádio Pierre-Mauroy, e subiu provisoriamente ao terceiro lugar da Ligue 1 francesa, enquanto aguarda o jogo do Nice, no domingo, pela 23ª rodada.

Uma dobradinha do ponta islandês Hakon Haraldsson (22' e 42') deu a vitória ao time do norte de França, que está nas oitavas de finais da Liga dos Campeões, e ocupa agora a terceira posição no campeonato francês, que dá acesso direto à próxima edição da principal competição europeia de clubes.