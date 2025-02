Leverkusen vence lanterna Kiel e fica provisoriamente a 5 pontos do líder Bayern

Com 50 pontos na 23ª rodada, os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso, que vão enfrentar o gigante bávaro nas oitavas de final da Liga dos Campeões, estarão muito atentos ao duelo do Bayern, na Allianz Arena, contra o terceiro colocado da tabela.

Depois de dois jogos no campeonato sem marcar, com dois empates em 0 a 0, o atual campeão reencontrou os gols e os três pontos graças ao tcheco Patrik Schick (9') e o marroquino Amine Adli (45').

Atrás do Eintracht Frankfurt e na luta pela quarta posição, última que se classifica para a próxima Liga dos Campeões, o Mainz, que venceu o St Pauli por 2 a 0, e o Freiburg, que aplicou uma goleada no Werder Bremen (5 a 0) na sexta-feira, saem mais fortes desta rodada.

Com 39 e 38 pontos respectivamente, Freiburg (4º) e Mainz (5º) obrigam o Leipzig (agora 6º) a vencer no domingo para reconquistar o quarto lugar.

O nome do dia no futebol alemão é provavelmente o centroavante francês do Augsburg (10º) Alexis Claude Maurice, autor dos três gols na vitória da sua equipe na visita ao Borussia Mönchengladbach (9º) num duelo entre duas equipes que estão no meio da tabela.