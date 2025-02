Israel exige fim de 'cerimônias humilhantes' para reféns e adia libertação de presos palestinos

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (23, noite de sábado no Brasil) que a libertação de prisioneiros palestinos durante a trégua em Gaza será adiada até que o Hamas acabe com as "cerimônias humilhantes" realizadas na entrega de reféns israelenses.

Em um comunicado de seu gabinete, Netanyahu denunciou "as repetidas violações por parte do Hamas, incluindo as cerimônias humilhantes que desonram nossos reféns e o uso cínico dos reféns para fins de propaganda".