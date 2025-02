Hamas matou irmãos Bibas, diz Israel; família acusa Netanyahu de abandono

O Exército de Israel afirmou nesta sexta-feira, 21, que terroristas do Hamas mataram "com as próprias mãos" os irmãos Kfir e Ariel Bibas, em novembro de 2023, contrariando a versão do grupo de que as crianças, então com 9 meses e com 4 anos, respectivamente, teriam morrido durante um bombardeio israelense em Gaza.

Em pronunciamento em vídeo, o porta-voz militar Daniel Hagari afirmou que eles não foram alvo de disparos. As conclusões são baseadas em dados forenses coletados no processo de identificação dos corpos e em informações de inteligência. Ele não deu detalhes de como os legistas chegaram a essa conclusão e prometeu apenas compartilhar as informações com países "parceiros" para que haja uma verificação independente.