Hamas liberta mais três reféns israelenses em nova troca sob cessar-fogo em Gaza

Eles estavam vestidos com uniformes falsos do exército, embora não fossem soldados quando foram sequestrados. Shem Tov e Wenkert sorriram e acenaram para a multidão.

O Hamas entregou mais três reféns israelenses à Cruz Vermelha na mais recente troca realizada sob o cessar-fogo neste sábado, 22. Os três homens israelenses na faixa dos 20 anos - Omer Wenkert, Omer Shem Tov e Eliya Cohen - foram levados por combatentes mascarados e armados do Hamas para posar em um palco diante de centenas de palestinos na cidade central de Nuseirat.

Mais cedo, outros dois reféns foram libertados na cidade de Rafah, no sul de Gaza. Um sexto refém, Hesham al-Sayed, de 36 anos, também deverá ser libertado neste sábado. Mais de 600 palestinos presos em Israel devem ser soltos em troca.

Cohen, Shem Tov e Wenkert foram sequestrados por combatentes do Hamas no festival de música Nova, quando militantes invadiram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, no ataque que desencadeou a campanha militar israelense de quase 16 meses em Gaza.