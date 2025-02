Hamas liberta mais reféns israelenses em Gaza

Três reféns israelenses libertados pelo Hamas neste sábado (22) na Faixa de Gaza estão sob custódia das forças de Israel, informou o Exército, depois que foram entregues pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

O Hamas libertou Eliya Cohen, Omer Shem Tov e Omer Wenkert como parte da sétima troca com Israel, baseada no acordo de trégua com o movimento islamista palestino.