Hamas entrega os primeiros 2 dos 6 reféns israelenses a serem libertados na última troca

Os dois reféns - Tal Shoham, 40, e Avera Mengistu, 39 - foram colocados em ambulâncias da Cruz Vermelha após serem levados para um palco por combatentes mascarados e armados do Hamas na frente de uma multidão na cidade de Rafah, no sul de Gaza. Logo depois, o exército israelense confirmou que os dois tinham sido levados para Israel.

O Hamas libertou dois dos seis reféns israelenses que devem ser soltos neste sábado, 22, mesmo com a tensão crescente sobre o acordo de cessar-fogo.

A previsão é que os seis deste sábado sejam os últimos vivos a serem libertos pelo Hamas na primeira fase do cessar-fogo.

Mengistu, um etíope-israelense, estava detido em Gaza desde que entrou sozinho na área em 2014. Assistindo à transferência pela mídia israelense, a família de Mengistu começou a cantar uma canção hebraica, "Aqui está a Luz", ao vê-lo pela primeira vez em mais de uma década.

Shoham, da aldeia de Ma’ale Tzviya, no norte de Israel, estava visitando a família de sua esposa no Kibutz Be’eri quando militantes do Hamas invadiram a comunidade durante os ataques de 7 de outubro de 2023.

A família de Tal Shoham disse à mídia israelense que eles estavam "começando a respirar novamente" depois de vê-lo no palco. A esposa de Shoham, dois filhos pequenos e três outros parentes que foram sequestrados com ele foram libertados em uma troca em novembro de 2023.