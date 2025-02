EUA propõe resolução na ONU sobre Ucrânia sem mencionar integridade territorial

Com o desejo de obter um fim rápido para o conflito na Ucrânia, os Estados Unidos propuseram um projeto de resolução na Assembleia Geral da ONU que não menciona o respeito à integridade territorial do país europeu, após um novo ataque do presidente americano, Donald Trump, contra seu homólogo Volodimir Zelensky.

Com a chegada de Trump à presidência, o governo dos Estados Unidos pressiona o presidente ucraniano a sentar à mesa para dialogar sobre o fim do conflito iniciado com a invasão russa há quase três anos.