Báez vence Ugo Carabelli e vai lutar pelo bicampeonato do Rio Open

O argentino Sebastián Báez derrotou neste sábado (22) seu compatriota Camilo Ugo Carabelli e avançou à final do Rio Open, onde buscará o bicampeonato inédito do torneio de tênis mais importante da América do Sul. O atual campeão se recuperou de um início adverso e acabou se classificando para sua segunda final de um ATP 500, ao vencer em uma hora e 45 minutos com parciais de 3-6, 6-1 e 6-1 no saibro do Jockey Club.

"Estou muito feliz por ter conseguido vencer um jogo como este e por poder estar numa nova final no Rio", disse o argentino à transmissão televisiva do torneio.

Báez, quinto cabeça de chave e 31º do ranking mundial, vai lutar no domingo pelo segundo título na categoria contra o vencedor do duelo entre o argentino Francisco Comesaña (86º) e o francês Alexandre Müller (60º) neste sábado. Uma das revelações do torneio, Comesaña eliminou na sexta-feira o grande favorito, o alemão Alexander Zverev, segundo colocado do ranking mundial, nas quartas de final. Em sua primeira semifinal no circuito principal, Ugo Carabelli (91º), de 25 anos, saiu na frente ao quebrar o saque do atual campeão no sexto game (4-2).

"Foi uma partida em que ele começou muito bem. Para além do que foi o jogo, o parabenizo pelo que tem feito", destacou o vencedor. Báez, de 24 anos e segundo melhor argentino do ranking, encontrou seu jogo no set seguinte, em que teve total domínio diante de um adversário a quem havia derrotado na semana passada na primeira rodada do ATP 250 de Buenos Aires. No terceiro set manteve o ritmo contra o compatriota, uma das surpresas do torneio brasileiro, que chegou à chave principal como 'lucky loser' substituindo o lesionado espanhol Alejandro Davidovich (50º).