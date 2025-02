Tudo que você precisa saber sobre a eleição alemã

Alemanha vai às urnas em eleição antecipada. Oposição conservadora lidera intenções de voto em pleito que deve marcar fim do governo do social-democrata Olaf Scholz.Os eleitores alemães vão às urnas no próximo domingo (23/02) para escolher quem vai liderar o país após a desintegração da coalizão de governo do chanceler federal Olaf Scholz em novembro e a convocação de eleições antecipadas. Pesquisas indicam que a conservadora União Democrata Cristã (CDU) deve conquistar o maior número de votos, com o líder do partido, Friedrich Merz, aparecendo como o provável futuro chanceler federal do país. No entanto, os levantamentos também apontam para um resultado pulverizado, o que deve levar a negociações para a formação de coalizões no Bundestag (câmara baixa do parlamento alemão), um processo que pode se arrastar por semanas. A expectativa também é que o Partido Social Democrata (SPD) de Scholz sofra uma derrota histórica. Já a ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD) caminha, segundo levantamentos, para dobrar seu eleitorado e formar a segunda maior bancada no Bundestag. Os Verdes, por sua vez, devem sofrer um encolhimento. A campanha foi dominada por temas como a estagnação econômica do país, imigração, a continuidade da guerra na Ucrânia e a influência no pleito de atores externos no pleito como o bilionário Elon Musk e o vice-presidente americano J.D. Vance, que manifestaram simpatia pela AfD. Cidade alemã oferece cerveja gratuita para atrair eleitores A cidade de Duisburg, no oeste da Alemanha, criou uma maneira pouco ortodoxa de atrair eleitores a votarem nas eleições nacionais, que acontecerão em 23 de fevereiro. Cidadãos com direito a voto que entregaram sua cédula antecipadamente em uma seção eleitoral do município até o começo da tarde deste sábado (15/02) ganharam uma cerveja grátis. O cupom também poderia ser usado para comprar uma bebida não alcoólica. O projeto foi apoiado por uma cervejaria local, segundo a prefeitura de Duisburg. Segundo a agência de notícias alemã dpa, 80 eleitores compareceram nas primeiras horas para aproveitar a oferta. Leia mais Como A Esquerda dobrou a intenção de voto com o TikTok O partido político A Esquerda está vivenciando nas pesquisas para a eleição do Bundestag em 23 de fevereiro um crescimento que pode ser determinante para seu futuro. Se em meados de dezembro a agremiação alcançava meros 3% das intenções de voto, dois meses depois o resultado dobrou, variando entre 6% e 7%, dependendo do levantamento. Pode parecer pouco, mas é decisivo: na Alemanha, um partido só tem bancada no parlamento se obtiver mais de 5% dos votos. Às vésperas da eleição, há fortes sinais de que a sigla – que muitos davam como liquidada depois da debandada de uma ala liderada pela política Sahra Wagenknecht, em outubro de 2023 – terá uma bancada parlamentar. Algo em que quase ninguém mais acreditava, depois de uma série de derrotas, incluindo as eleições europeias e as três eleições estaduais alemãs de 2024. Leia mais Investir no clima provocou a crise da economia alemã? Empregos, renda e a economia em crise da Alemanha são os principais focos dos partidos políticos do país antes das eleições deste domingo (23/02), com muitos deles mirando nas medidas de proteção climática. Friedrich Merz, líder da União Democrata Cristã (CDU), de centro-direita, e amplamente cotado para ser o próximo chanceler federal do país, disse que desativaria as usinas de carvão e gás somente se isso não prejudicasse a indústria alemã. Até mesmo os partidos que atuam em questões climáticas estão falando menos sobre o assunto do que durante as eleições de 2021. Isso deixou alguns especialistas preocupados com o fato de a economia estar tendo precedência sobre o clima, embora uma pesquisa da Climate Alliance, uma coalizão alemã de grupos da sociedade civil, tenha constatado que a maioria da população gostaria de ver mais ações climáticas. Leia mais Quem são os imigrantes que votam na ultradireita alemã? O partido alemão de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) não esconde suas opiniões sobre os imigrantes em seu programa partidário. "A AfD vê a ideologia do multiculturalismo como uma séria ameaça à paz social e à existência contínua da nação como uma entidade cultural", diz o texto. Ainda assim, o multiculturalismo não parece ser uma ameaça para a própria AfD. Nos últimos meses, cada vez mais as mensagens da ultradireita têm sido direcionadas aos eleitores das muitas comunidades de imigrantes da Alemanha – com algum sucesso. Isso acontece apesar de membros do partido promoverem abertamente a deportação de imigrantes e distribuir panfletos imitando "bilhetes aéreos" para a repatriação de imigrantes, com algumas alas da legenda defendendo ainda a deportação de migrantes que possuem cidadania alemã. Leia mais Como a Rússia tenta influenciar eleição alemã com fake news Assim como na eleição para o Bundestag (parlamento alemão) de 2021, também em 2025 a Rússia tenta influenciar os eleitores por meio de desinformação. Especialistas estão observando campanhas russas em larga escala para a eleição de 23 de fevereiro, visando desacreditar sobretudo os partidos do centro. A maioria das fake news "são direcionadas contra o Partido Verde, a União Democrata Cristã (CDU) e o Partido Social-Democrata (SPD) e seus candidatos à chanceler federal. A Alternativa para a Alemanha (AfD) raramente é mencionada, e quando o é, de forma positiva", constata a analista Lea Frühwirth, do Centro de Monitoramento, Análise e Estratégia (Cemas), organização sem fins lucrativos que se dedica a pesquisar temas como teorias da conspiração, antissemitismo e extremismo de direita. Leia mais Veja quem são os candidatos a chanceler federal O que dizem programas de governo dos partidos alemães Raramente os partidos tiveram tão pouco tempo para uma campanha eleitoral como nas eleições parlamentares antecipadas de 23 de fevereiro na Alemanha. E raramente eles tiveram tão pouco tempo para escrever seus programas de governo, que são algo como a lista de desejos das siglas. Um detalhe logo chama a atenção: é surpreendente que os programas de governo não expliquem como os partidos pretendem financiar suas promessas, algumas das quais requerem bilhões de euros. A Universidade de Hohenheim analisou os programas dos dez partidos que têm representração em todos os 16 estados da Alemanha. Os pesquisadores descobriram que esses programas são mais curtos do que o usual e difíceis de entender. Termos técnicos, frases repetidas e palavras mirabolantes são encontrados com muita frequência. Segundo os pesquisadores, o programa de governo mais compreensível é o da aliança conservadora formada pelos partidos União Democrata Cristã e União Social Cristã (CDU/CSU), e o mais incompreensível, o da ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD). Leia aqui um resumo dos programas de governo dos sete partidos representados no Bundestag, o parlamento alemão. A ordem é baseada na força atual dos partidos, medida pelas pesquisas eleitorais. O passo a passo até a eleição na Alemanha O governo do chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, perdeu a maioria parlamentar em 6 de novembro de 2024, quando o Partido Liberal Democrático (FDP) abandonou a coalizão formada ainda pelo Partido Social Democrata (SPD) e pelos Verdes. Sem maioria para governar, Scholz decidiu em comum acordo com a oposição pela antecipação do pleito. No final do ano passado, o rito foi formalizado com a rejeição do voto de confiança apresentado por Scholz ao Bundestag (Parlamento alemão) e a dissolução do Parlamento, dias depois, pelo presidente Frank-Walter Steinmeier. As eleições antecipadas ao Parlamento serão realizadas em 23 de fevereiro. Em seguida, o partido mais votado deve iniciar negociações para formar uma coalizão de governo. Leia mais sobre quais são os passos legais que levam a uma nova eleição na Alemanha.