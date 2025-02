Trump reforça crítica aos países do Brics em discurso para governadores republicanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar os países do Brics em discurso na conferência dos governadores do Partido Republicano, na noite da quinta-feira, 20. O bloco foi formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Trump disse que os países do Brics "estavam tentando destruir" o dólar e criticou o ex-presidente Joe Biden por não ter interferido na questão. "Quando cheguei, a primeira coisa que disse foi: qualquer nação dos Brics que sequer mencione a destruição do dólar terá de pagar uma tarifa de 150%. E não queremos seus produtos."

Diversas vezes ao longo do discurso, o presidente americano exaltou a estratégia de ameaçar outros países com tarifas de importação. Trump disse que "tarifa" é sua palavra favorita do dicionário, após "Deus", "amor" e "religião".