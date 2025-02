Técnico do Barcelona critica pressão sobre árbitros na Espanha

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, criticou a pressão que vêm sofrendo os árbitros do Campeonato Espanhol, depois de semanas de reclamações do Real Madrid contra as decisões de arbitragem nas partidas.

"O que estão fazendo com os árbitros neste momento na Espanha é inacreditável", declarou Flick em entrevista coletiva nesta sexta-feira (21), véspera do jogo do Barça contra o Las Palmas.