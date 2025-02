TAS confirma suspensão de Rubiales por beijo forçado em Jenni Hermoso

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) confirmou nesta sexta-feira (21) a suspensão por três anos do ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales, imposta pela Fifa em outubro de 2023 por conta do beijo forçado do dirigente na jogadora Jenni Hermoso.

"O TAS não acatou o recurso apresentado por Luis Rubiales contra a Fifa, apelando contra sua suspensão de três anos para realizar qualquer atividade relacionada ao futebol", escreveu em comunicado a mais alta corte do esporte mundial.