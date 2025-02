Senado dos EUA aprova projeto de lei orçamentária sem apoio de Trump

O Senado dos EUA, de maioria repuplicana, aprovou, nesta sexta-feira (21), um projeto de lei orçamentária que liberaria fundos que o governo Trump está exigindo para a segurança na fronteira e outras prioridades, embora o texto não tenha o apoio do presidente.

No entanto, se não estabelecerem um acordo a curto prazo, poderiam recorrer à estrutura orçamentária mais restrita adotada no Senado nesta sexta-feira.

A resolução validada permitiria que o orçamento fosse aprovado no Senado com apenas uma maioria simples, em vez de 60 votos. Os republicanos controlam a câmara, mas com apenas 53 assentos.

Antes de se converter em lei, qualquer projeto de orçamento também deveria ser aprovado pela Câmara de Representantes, onde os republicanos têm uma estreita maioria.