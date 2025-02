Oitavas da Champions terá dérbi de Madri, duelo alemão e Liverpool x PSG

O atual campeão Real Madrid vai enfrentar seu rival da capital espanhola Atlético de Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, cujos confrontos foram sorteados nesta sexta-feira (21), em Nyon, na Suíça.

Outro mata-mata com equipes do mesmo país será entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, da Alemanha, enquanto o Liverpool, líder da Premier League e líder da classificação geral da primeira fase da Champions, vai enfrentar o Paris Saint-Germain, líder do Campeonato Francês.