Netanyahu acusa Hamas de 'violação cruel' da trégua

"Vamos atuar com determinação para trazer Shiri para casa, ao lado de todos os nossos reféns - vivos e mortos - e garantir que o Hamas pague um preço elevado por esta violação cruel e maligna do acordo", declarou Netanyahu em um vídeo.

As identidades das crianças da família Bibas e a de Lifshitz, que tinha 83 anos no momento do sequestro, foram confirmadas pelas análises do Instituto Médico Legal de Tel Aviv, mas segundo autoridades israelenses, que citaram as conclusões forenses, o quarto corpo não corresponde ao de Shiri Bibas.

Um porta-voz do Exército afirmou nesta sexta-feira que os médicos forenses concluíram que o cadáver apresentado pelo Hamas como o de Shiri Bibas não era realmente o da mulher.

Netanyahu afirmou que o corpo "de uma mulher de Gaza" foi colocado no caixão no lugar do cadáver de Shiri Bibas.