Milei se exalta contra 'cabeça de polvo' ao ser interrompido durante discurso no BID

O presidente argentino, Javier Milei, soltou impropérios como "imbecil malnascido" e "cabeça de polvo" quando o toque do seu celular o fez perder a concentração durante um discurso no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington, nesta sexta-feira (21).

Para Milei, o tema central "é entender todas essas falácias sobre as quais se constrói a mentira chamada Estado". "Veja, tenham isso em mente: é uma organização criminosa o Estado. Ou seja, vocês não podem me dizer que, com mais ladrões na sociedade, estão melhor do que com menos. Ou seja, o Estado é pior do que a máfia", declarou o presidente.

Durante seu mandato, a inflação caiu e o governo conseguiu o primeiro superávit fiscal anual desde 2010, mas a recessão se consolidou e a pobreza aumentou, afetando 52,9% da população, segundo dados oficiais.

Posteriormente, Milei foi ao Banco Mundial para uma reunião protocolar com o presidente dessa instituição financeira, Ajay Banga. No sábado, o argentino fará um discurso na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), perto de Washington, onde é possível que se encontre com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que encerrará a convenção.