Juiz adia julgamento de prefeito de Nova York por corrupção, mas rejeita arquivar o caso

Um juiz de Manhattan decidiu, nesta sexta-feira (21), adiar indefinidamente o julgamento por corrupção contra o prefeito de Nova York, Eric Adams, mas evitou arquivar as acusações contra o democrata, como havia ordenado a administração de Donald Trump, de acordo com um documento judicial.

O juiz Dale Ho, do tribunal de primeira instância do sul de Manhattan, também nomeou o especialista independente Paul Clement para argumentar por quais razões as acusações contra Adams não devem ser arquivadas.